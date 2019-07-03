Красноярец устроил пальбу из ружья из-за громкой музыки

В красноярской полиции проинформировали об инциденте со стрельбой, после которой против жителя Красноярска было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, стрельба началась из-за конфликта между 54-летним мужчиной и группой людей из-за громкой музыки. В результате произошедшего мужчина сделал выстрел из гладкоствольного ружья и ранил одного из присутствующих в руку.

«В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом мужчина застрелил водителя автомобиля за громкую музыку.