Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества напали. Видео опубликовали во «Вконтакте».
На кадрах видно, как агрессивный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей и попытался вырвать у участников шествия баннер.
После этого полиция схватила мужчину, однако тот начал оказывать им сопротивление.
В конце концов, сотрудники правоохранительных органов увели мужчину в сторону от колонны.
23 июня в Киеве проходит «Марш равенства», в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек. Причем несогласные с шествием также вышли на улицы города.
Ранее сообщалось, что полиция Украины «эвакуировала» гей-парад.