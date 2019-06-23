Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

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В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества напали. Видео опубликовали во «Вконтакте».

На кадрах видно, как агрессивный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей и попытался вырвать у участников шествия баннер.

После этого полиция схватила мужчину, однако тот начал оказывать им сопротивление.

В конце концов, сотрудники правоохранительных органов увели мужчину в сторону от колонны.

23 июня в Киеве проходит «Марш равенства», в котором уже приняли участие 2,5 тысячи человек. Причем несогласные с шествием также вышли на улицы города.

Ранее сообщалось, что полиция Украины «эвакуировала» гей-парад.