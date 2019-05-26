Осужденный умер после попытки суицида в ярославском СИЗО

Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе №1 в Ярославле, он скончался в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 апреля. Осужденного, этапируемого через следственный изолятор, обнаружили в камере после попытки суицида. Из СИЗО его госпитализировали в клиническую больницу №2, где он скончался.

Во ФСИН заявили, что на момент осмотра у мужчины следов пыток и насилия обнаружено не было.

«По факту появления в сети интернет сведений о якобы избиении осужденного в СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по факту происшествия была проведена служебная проверка, результаты которой передали следствию для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что рассказавший о пытках в ярославской колонии заключенный вышел на свободу.