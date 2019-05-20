После смерти чиновницы проверят законность закрытия кафе в Башкири

После смерти чиновницы проверят законность закрытия кафе в Башкирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня, 20 мая, стало известно, что инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила собой.

В СМИ появилась информация, что местный бизнесмен пожаловался на то, что в его кафе провели якобы внезапную проверку, а потом заведение закрыли и вручили штраф. После этого у чиновницы состоялся серьезный разговор с начальством.

По данным агентства, теперь этим делом займется прокуратура и проверит законность закрытия кафе.

Ранее сообщалось, что российская чиновница найдена мертвой.