Россиянка привязала на ночь к столбу сына за прогул школы

В Омске жительница решила наказать своего 10-летнего сына, привязав к столбу, когда узнала, что он прогулял школу. Об этом сообщается на сайте СК по области.

Уточняется, что инцидент произошел 15 мая. На улице стояла прохладная погода, а на школьнике была лишь футболка и штаны.

По предварительным данным, 39-летняя женщина ремнем избила 10-летнего сына за то, что он прогулял уроки. После этого она привязала его к столбу в сарае и заткнула рот носком, чтобы он молчал.

Как отмечается, мальчик смог выбраться и сбежать. Он обратился к другу, мать которого вызвала полицию.

В настоящее время мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Против его матери возбудили уголовное дело.