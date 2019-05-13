Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
По данным ведомства, стрелявшего уже задержали полицейские. Отмечается, что у правонарушителя был обнаружен пневматический пистолет.
Информация об инцидента поступила правоохранителям около 6.50 мск. По факту происшествия проводится проверка, добавили в ведомстве.
О пострадавших в результате инцидента информация не приводится.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли из пневматики трамваи в Москве.