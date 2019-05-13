Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

По данным ведомства, стрелявшего уже задержали полицейские. Отмечается, что у правонарушителя был обнаружен пневматический пистолет.

Информация об инцидента поступила правоохранителям около 6.50 мск. По факту происшествия проводится проверка, добавили в ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента информация не приводится.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли из пневматики трамваи в Москве.