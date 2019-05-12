В Москве в воскресенье ожидается до +23°С

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/12297505/Depositphotos_2583683_xl-2015-pic905-895x505-46521.jpg">

В Москве в воскресенье, 12 мая, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +21°С до +23°С.

Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер слабый.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.