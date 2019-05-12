МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва

В МЧС России заявили об угрозе обрушения жилого дома в Ростовской области после взрыва газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, из-за этого осложнены работы спасателей на месте происшествия.

Как отмечается, взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный.

В настоящее время причина взрыва неизвестна.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли при взрыве газа в доме в Ростовской области.