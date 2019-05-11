СК проверяет жесткую посадку Boeing 737 в Оренбурге

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind в Оренбурге, передает телеканал «Звезда».

В ведомстве отметили, что после инцидента были запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и получения сведений от приборов контроля полета самолета.

Кроме того, СК потребовал данные о пассажирах, следовавших данным рейсом, устанавливаются очевидцы жесткой посадки.

Уточняется, что спецслужбы аэропорта по тревоге не поднимались.

Ранее сообщалось, что совершивший жесткую посадку Boeing вылетел из Оренбурга в Москву.