«Беспрецедентно»: Москалькова о ситуации вокруг Вышинского

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию с содержанием под стражей руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ситуация вокруг Вышинского беспрецедентна с точки зрения международного права.

Она также выразила надежду на то, что новый суд по делу Вышинского «будет справедливым».

Москалькова подчеркнула, что обвинения против Вышинского являются «абсурдными».

Ранее сообщалось, что на адвоката Вышинского завели дело.