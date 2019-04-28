Отец и двое братьев организатора взрывов на Шри-Ланке ликвидированы

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Отец и двое братьев подозреваемого в организации террористических атак на Шри-Ланке убиты в ходе полицейской спецоперации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах и родственников убитых.

По данным агентства, силы охраны порядка предприняли штурм дома, где находилась семья подозреваемого, два дня назад. Как отмечается, убитые распространяли в соцсетях видео исламистского характера.

При этом всего, как сообщают четыре источника в полиции, в ходе спецоперации были ликвидированы 15 человек.

26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва, а до этого, 21 апреля, восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран, россиян среди них нет.

Ранее сообщалось,что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло ответственность за последние три взрыва на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.