«Ситуация критическая»: двое погибли при аварии на шахте в ЛНР

Евгений Кацавалов, глава МЧС самопровзглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил, что на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе произошла авария. Об этом сообщается на сайте информационного центра непризнанной республики.

Он уточнил, что в результате аварии погибли два человека, еще 15 горняков в настоящий момент считаются пропавшими без вести. По словам главы МЧС, «ситуация на шахте критическая».

Подробности о чрезвычайном происшествии Кацавалов не привел.

Летом прошлого года произошло обрушение кровли в горной выработке на шахте в ДНР.