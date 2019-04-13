Губернатор раскритиковал СМИ за освещение поимки боевиков ИГ в Тюмени

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Губернатор Тюменской области Александр Моор возмутился действиями ряда СМИ при освещении операции по ликвидации членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом он написал на странице во «ВКонтакте».

По его словам, журналисты могли усугубить ситуацию онлайн-трансляциями происходящего.

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«А еще у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ», — отметил Моор.

Он добавил, что эта тема, в том числе, должна быть предметом общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что возбуждены два дела после ликвидации боевиков ИГ в Тюмени.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России