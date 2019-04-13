Возбуждены два дела после ликвидации боевиков ИГ в Тюмени

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В Тюмени следственные органы возбудили два уголовных дела после ликвидации членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт СК России.

Как отмечается, одно дело было возбуждено по статье УК «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору», второе — по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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Кроме того, сотрудники СК осмотрели места происшествия. Они обнаружили и изъяли два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу и элементы взрывных устройств.

На данный момент сотрудники пытаются установить все обстоятельства преступления.

Режим КТО был введен в Тюмени вечером 12 апреля, в ходе спецоперации силовики ликвидировали двоих боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее стали известны подробности об уничтоженных в Тюмени боевиках.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.