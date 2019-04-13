Стали известны подробности об уничтоженных в Тюмени боевиках

Раскрыты детали контртеррористической операции (КТО), завершенной в Тюмени. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на очевидцев.

По словам жительницы соседнего дома, боевики заехали в дом за несколько дней до случившегося. Их характерной особенностью женщина назвала длинные бороды. Также жительница отметила, что дом, в котором находились боевики, пока их не уничтожили, продавался.

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Отмечается, что улица, на которой проходила операция, до сих пор перекрыта и оцеплена. От сгоревшего здания осталась лишь стена.

«Стоят машины полиции, МЧС, сотрудники ОМОНа. Много зевак. Люди не паникуют», — добавил очевидец.

Ранее сообщалось, что режим КТО в Тюмени отменен.