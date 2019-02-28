«Плохие новости»: международную вечеринку прервали полицейские

Полиция прибыли с обыском на международную вечеринку в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидца.

Правоохранители объяснили свои действия тем, что у площадки нет лицензии на продажу алкоголя. Уточняется, что напитки на вечеринке действительно не продавали, но раздавали бесплатно.

Реклама

«Плохие новости, всем необходимо покинуть здание, чтобы полиция могла все осмотреть. Возможно, мы возобновим вечеринку через час, следите за новостями в соцсетях», — объявил ведущий.

Как отмечается, подобные мероприятия регулярно проводятся в разных городах мира. Трансляции с вечеринок ведутся в режиме онлайн. В агентстве уточнили, что как правило на них выступают ведущие мировые диджеи.