Заполонившие Новую Землю белые медведи отступают

Количество медведей, нашествие которых было зафиксировано в поселках архипелага Новая Земля, уменьшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципального образования «Новая Земля» Жиганша Мусина.

Отмечается, что режим ЧС на территории все еще сохраняется. Детей по детским садам возят на специальном транспорте.

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«Продолжается активное вытеснение медведей за пределы населенного пункта… мы отгоняем той техникой, которая есть», — уточнил Мусин.

По его словам, белых медведей стало уже меньше, но точное количество неизвестно.

«Произвести подсчет мы не можем из-за погоды — метель, снег», — добавил Мусин.

Ранее сообщалось, что названа причина нашествия медведей на Новой Земле.