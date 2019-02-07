В Йемене на свет появились двухголовые сиамские близнецы

В Йемене родились уникальные сиамские близнецы, сообщает «Би-би-си».

Абдул-Халид и Абдул-Рахим, которым две недели, имеют отдельные головы, позвоночники, легкие, сердца и пищеварительную систему, но имеют общую печень, а также две почки, две ноги и две руки.

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Йеменские врачи обратились в ООН с просьбой организовать эвакуацию новорожденных мальчиков-близнецов, которые срочно нуждаются в лечении за границей.

По словам врачей, сиамские близнецы не выживут, если они останутся в Йемене, где система здравоохранения была разрушена в годы гражданской войны.

Доктор Файзал аль-Бабли, глава педиатрии больницы в Аль-Тауре, в которой находятся новорожденные, сказал, что его коллеги не смогли даже провести базовые диагностические тесты, не говоря уже об операции по их разделению.

Ранее сообщалось, что в Индии родился ребенок с двумя головами.