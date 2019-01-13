В Тверской области трактор провалился под лед, есть жертвы

В Тверской области на реке Медведица трактор, в котором ехали три человека, провалился под лед, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 13 января.

По данным СК, в тракторе находились три жителя села Семёновское. 25-летнему мужчине удалось выбраться на лед, а еще двое — 41-летний водитель и 58-летний пассажир — утонули.

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В настоящее время следователи проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Якутии два бензовоза провалились под лед.