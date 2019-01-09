Завод в Оренбуржье горит на площади 6 тысяч «квадратов»
В Оренбургской области горит завод цинкования, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что к настоящему моменту площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров.
«Площадь пожара возросла с 3 тысяч до 6 тысяч квадратных метров», — сообщили в экстренных службах.
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Отмечается, что угрозы распространения пожара на близлежащие здания нет.
Ранее сообщалось, что в Оренбуржье загорелся завод по производству цинкового оборудования.