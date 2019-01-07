Путин выстрелил из пушки на народных гуляниях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/235/12120235/upload-RIAN_5748225.HR-pic905-895x505-72585.jpg">

Президент России Владимир Путин совершил выстрел из пушки Д-30 на народных гуляниях в в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Вместе с главой государства из пушки выстрелил почетный строитель России Владимир Бендет, которому исполнилось 85 лет. Президент поздравил его и подарил ручку.

Реклама

Помимо этого, Путин пообщался с учениками Суворовского военного училища.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.