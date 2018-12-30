Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин призвал не давать птицам курить, но разрешил им немного выпить, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в природе птицы употребляют алкоголь. Он рассказал о массовых случаях употребления птицами забродивших ягод, от которых они пьянеют.

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«Конечно, ничего страшного не случится, если вы дома своего пернатому питомцу нальете в поилку немного вина. Но удовольствия птице этого не принесет, потому что для них наш кайф — не кайф», — сказал Мишин.

Он пояснил, что после употребления алкоголя птицы просто «впадают в ступор», теряют ориентацию в пространстве и падают.

Орнитолог добавил, что предлагать птицам курить не стоит, потому что они все равно не умеют.

Ранее сообщалось, что полярная сова прилетела из Заполярья погреться в «Сокольники».