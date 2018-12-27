Полярная сова прилетела из Заполярья погреться в «Сокольники»

Руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин сообщил, что в столичном парке «Сокольники» была замечена полярная сова, которая, вероятно, прилетела в Москву из Заполярья ради теплой погоды, передает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что появление в столичном регионе полярной совы — это уникальное явление, в последний раз эти птицы были замечены в Москве два года назад.

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«У нас в «Сокольниках» вчера наблюдалась полярная сова, ее гоняла по парку стая ворон и прогнала в сторону Лосиного острова. Видимо, сова несколько ослаблена и не смогла спрятаться от ворон, которые гоняют любых сов, кроме филина», — рассказал Мишин.

Он пояснил, что в местах обитания полярных сов в настоящее время морозы и снегопады, поэтому птицы в поисках комфортной погоды летят в Москву.

В 2017 году СМИ сообщили, что в Азии выросла незаконная торговля совами из-за Гарри Поттера.