Путин высказался о деле задержанной в США Бутиной
Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе задержанной на территории США Марии Бутиной.
По словам главы государства, он не понимает, за что россиянку задержали в Соединенных Штатах и в чем она может признаться. Он подчеркнул, что для этого нет никаких оснований, а также заметил, что никаких государственных заданий Бутина не выполняла .
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«Чем закончится — посмотрим. Мы будем следить», — заявил Путин.
Ранее МИД обвинил США в давлении на Бутину.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.