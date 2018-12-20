Путин высказался о деле задержанной в США Бутиной

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе задержанной на территории США Марии Бутиной.

По словам главы государства, он не понимает, за что россиянку задержали в Соединенных Штатах и в чем она может признаться. Он подчеркнул, что для этого нет никаких оснований, а также заметил, что никаких государственных заданий Бутина не выполняла .

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«Чем закончится — посмотрим. Мы будем следить», — заявил Путин.

Ранее МИД обвинил США в давлении на Бутину.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.