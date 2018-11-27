Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при пожаре на «Викторе Черномырдине»
Врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших при пожаре на дизель-электрический ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской станции скорой медицинской помощи.
Как отмечается, мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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«Один из пострадавших в состоянии средней тяжести. Он госпитализирован с ожогами в одну из городских больниц», — сказал источник.
Ранее появилась информация о том, что открытое горение на ледоколе «Виктор Черномырдин» ликвидировано.