Россиянку приговорили во Вьетнаме к 18 годам тюрьмы

Народный суд южного вьетнамского города Хошимин признал 26-летнюю россиянку Галину Николаенко виновной в пособничестве наркобизнесу и приговорил к 18 годам тюрьмы, пишет газета Thanh Nien.

По данным обвинения, гражданка России была задержана в Хошимине в январе 2018 года после получения посылки из Германии, в которой находилось порядка 700 граммов наркотических таблеток.

Реклама

Арестованная заявила, что должна была оставить коробку в мусорной корзине около ресторана по просьбе молодого человека по имени Николай. Девушка утверждает, что не знала о содержимом посылки.

Сообщается, что Николаенко признала свою вину в пособничестве контрабанде наркотиков, но просила суд учесть тот факт, что она была обманута.

Ранее вьетнамский суд приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина.