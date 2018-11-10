В Кувейте человек утонул в селевом потоке

В Кувейте местный житель утонул в селевом потоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление пожарной безопасности страны.

Уточняется, что в Кувейте идут проливные дожди, из-за отсутствия системы слива дороги покрылись бурлящими потоками воды.

«Ахмед аль-Фадли, 1986 года рождения, утонул, спасая свою семью. Его пронесло потоком три километра», — говорится в сообщении.

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Ранее в Эр-Рияде мощный ливень прорвал крышу международного аэропорта имени короля Халеда.

Также в Иордании эвакуировали посетителей исторического парка Петры из-за угрозы селевых потоков.