Пострадавшая на Кубани от нападения львицы девочка вышла из комы

Отец девочки, пережившей нападение львицы в передвижном цирке в селе Успенское Краснодарского края, сообщил о том, что ребенок вышел из комы, передает РИА «Новости».

«Вроде пока из комы вышла, глазки открыла, но врачи оставляют такой же диагноз — стабильно тяжелая. Они нам подробности не говорят — вывели или она сама вышла, не знаю, как это делается. Просто мы зашли в палату, она с открытыми глазами лежит. Не разговаривает, ничего, просто лежит с открытыми глазами. Это уже показатель», — сказал он.

Источник в сфере здравоохранения Краснодарского края также подтвердил, что девочка пришла в сознание.