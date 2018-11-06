При пожаре в жилом доме в Кузбассе погибли восемь человек

В результате пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетние.

«При пожаре в частном доме в Юрге, по предварительной информации, погибли восемь человек, в том числе дети. Один скончался уже в больнице, в реанимации», — сказал источник.

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Он добавил, что один человек пострадал, он госпитализирован.

В Главном управлении МЧС по области подтвердили факт пожара. Сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), пожар был ликвидирован в 5.19 (1.19 мск).

«Привлекались от МЧС пять единиц техники и 19 человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажном доме в Москве пострадал один человек.