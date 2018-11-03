Отправителя «сибирской язвы» Мэй приговорили к тюремному сроку

В Великобритании Центральный уголовный суд Олд-Бейли приговорил Винсента Поттера, который угрожал премьеру страны Терезе Мэй, к 1,5 годам тюремного заключения, пишет The Independent.

Отмечается, что 60-летний Поттер отправил Мей письмо, которое якобы содержало споры сибирской язвы. Ему уже выносили обвинительный приговор, когда он изготовил взрывчатое вещество. По данным газеты, он страдает от шизофрении.

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«По моему мнению, мужчина, который присылает такие пугающие письма премьер-министру,… должен быть немедленно наказан тюремным заключением», — сказал судья.

Ранее бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон неизвестные отправили «вероятные взрывные устройства».