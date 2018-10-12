В Петербурге вандалы замазали скульптурные украшения на фасаде старинного здания
В Петербурге вандалы залепили раствором рты маскаронам на фасаде дома, который является памятником федерального значения, передает РИА «Новости».
Об инциденте сообщил Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
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Уточняется, что на маскароны (скульптурные украшения, фигуры в форме лица человека или животного) на фасадах дома неизвестные нанесли раствор неизвестного состава.
«Сегодня по согласованию с КГИОП специалисты ООО «Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района» произвели расчистку маскаронов», — говорится в сообщении КГИОП.
В настоящее время вандалов разыскивает полиция.