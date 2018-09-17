Guardian: Россия «троллит» Великобританию после инцидента с «Новичком»

Россия смеется над Великобританией, ведет информационную войну и откровенно «троллит» Лондон после отравления в Солсбери ядом «Новичок», в котором британская сторона считает причастной Москву, пишет в колонке британской газеты The Guardian Кэролл Кадваладр.

Автор отмечает, что пришло время «проснуться». По ее словам, это война, которая завуалирована под формат «политического театра».

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«Мы чересчур застигнуты врасплох, чтобы признать это, не говоря уже о согласованной стратегии противодействия этому», — говорится в материале The Guardian.

По словам колумниста, официальный твиттер-аккаунт российского посольства в Великобритании «разрушил все признанные представления о дипломатии», а также неустанно «троллит», издевается и высмеивает каждого человека или структуру, осмеливающегося критиковать внешнюю политику России.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы подозревают еще двоих людей, помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, которые причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «Новичком» в Солсбери.

Россия отрицает причастность к отравлению нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери в отношении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.