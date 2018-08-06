Guardian: сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

Сын основателя и лидера террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена — Хамза — женился на дочери Мохаммеда Атты — лидера боевиков, совершивших теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает британская газета

The Guardian со ссылкой на заявление членов семьи во время эксклюзивного интервью.

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Брачный союз подтвердили сводные братья Усамы бен Ладена — Ахмад и Хасан Аль-Аттас. По их мнению, Хамза занял руководящую должность в «Аль-Каиде» и намеревался отомстить за смерть своего отца, застреленного во время операции США в Пакистане.

Хамза бен Ладен — сын одной из трех выживших жен Усамы бен Ладена, Хайрии Сабар, которая жила с ним в Абботтабаде, недалеко от пакистанской военной базы. Хамзу бен Ладена считают заместителем нынешнего лидера террористической группы «Аль-Каида» Аймана Аль-Завахири.

Ранее сообщалось, что мать Усамы бен Ладена дала первое интервью.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.