Выживший после «Новичка» британец рассказал, как подарил подруге флакон с ядом

Выписанный из больницы британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, рассказал, как именно подарил своей подруге флакон с ядом. Об этом сообщает ITV.

По его словам, он не помнит, где нашел флакон с отравляющим веществом.

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Он также отметил, что флакон с «Новичком» пролежал в его доме несколько дней до того, как он подарил его подруге.

Роули подчеркнул, что его подруга почувствовала себе плохо через 15 минут после того, как распылила вещество из флакона.

Ранее Роули рассказал о своем душевном состоянии.

Как отмечалось, после госпиталя полиция поместила Роули в безопасную квартиру.