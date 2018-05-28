Сенцову назначили поддерживающую терапию из-за голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов начал получать поддерживающую терапию из-за объявленной ранее голодовки, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание... [он] начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие», — говорится на сайте ведомства.

Реклама

Отмечается, что за время отказа от пищи медики не зафиксировали ухудшения состояния здоровья, которое в данный момент оценивается как «удовлетворительное». Также на сайте ведомства подчеркнули, что с ним «проводятся беседы» о негативном влиянии голодовки на организм.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освобождения всех украинских заключенных, которые находятся на территории России.

Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года.