ФСБ задержала готовящую теракты в Москве группировку ИГ

ФСБ прекратила деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство», члены которой планировали осуществить в столице несколько терактов, передает РИА «Новости».

«Пресечена деятельность четырех членов так называемой «спящей ячейки» ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона», — говорится в заявлении ведомства.

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В ФСБ отметили, что для координации между участниками группировки использовался мессенджер Telegram.

Ранее основатели мессенджера Павел Дуров заявил, что в Telegram не могли помочь ФСБ с поимкой террористов.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.