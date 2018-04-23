Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 57

Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 57 человек, передает телеканал CBC.

Как отмечается, при взрыве также пострадали 119 человек.

Ранее исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в Кабуле.

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Инцидент произошел утром 22 апреля около центра для регистрации избирателей в Кабуле. Два взрывных устройства привел в действие террорист-смертник.

Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.