Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 48 человек

Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 48 человек, сообщает TOLOnews.

Также сообщается, что пострадали 112 человек.

Инцидент произошел утром 22 апреля около центра для регистрации избирателей в Кабуле. Два взрывных устройства привел в действие террорист-смертник.

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Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.