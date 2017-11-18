Вертолет президента Аргентины совершил экстренную посадку

Вертолет с президентом Аргентины Маурисио Макри совершил экстренную посадку из-за плохой погоды. Об этом сообщает агентство Telam.

Как сообщается, Макри вместе с семьей направлялся в город Чападмалаль, когда внезапно пришел грозовой фронт и сильный ветер. После экстренной посадки в поле пассажиров вертолета подобрал кортеж, который доставил их в точку назначения.

К настоящему моменту Макри и его семья прибыли в резиденцию. В результате происшествия никто не пострадал.