10 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 октября в мире отмечают День психического здоровья и День яйца, а также вспоминают о важности помощи бездомным. В России свой день рождения празднует соцсеть «ВКонтакте», а в США задумываются над преимуществами метрической системы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 10 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 октября

Всемирный день психического здоровья

10 октября мир говорит о самом хрупком — человеческом разуме. Всемирный день психического здоровья отмечается с 1992 года, когда Всемирная федерация психического здоровья предложила посвятить один день в году осмыслению того, как мы справляемся со стрессом, тревогой и эмоциональным выгоранием. С тех пор праздник стал глобальным: к нему присоединилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а темы каждый год выбираются новые — от подростковой депрессии до влияния соцсетей на сознание. Тема этого года — «Психическое здоровье в чрезвычайных гуманитарных ситуациях».

Всемирный день яйца

Скромное яйцо обладает своим международным праздником, учрежденным в 1996 году Международным яичным советом. Его отмечают во вторую пятницу октября, и, кажется, это единственный день, когда омлеты жарят с особым смыслом. Цель праздника — напомнить о пищевой ценности продукта, который веками спасал человечество от голода: в нем есть почти все необходимые витамины и аминокислоты.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Всемирный день борьбы со смертной казнью учрежден в 2003 году и с тех пор ежегодно напоминает о цене человеческой жизни и о том, что право на жизнь не должно иметь исключений. Первыми, кто выступил за полную отмену казни, стали европейские страны: еще в XVIII веке итальянский философ Чезаре Беккариа писал о том, что наказание должно исправлять, а не быть местью. Сегодня две трети государств мира отказались от этой меры, а оставшиеся — продолжают обсуждение.

Всемирный день бездомных

Всемирный день бездомных появился в 2010 году по инициативе международных благотворительных организаций. Его цель — напомнить, что за сухим словом «бездомность» стоят человеческие судьбы. Миллионы людей по всему миру живут без постоянного жилья, и осенью, когда холодают ночи, эта тема звучит особенно остро. В разных городах волонтеры организуют акции помощи, сбор теплых вещей, благотворительные концерты. Дата напоминает: иногда достаточно одного жеста — кружки горячего чая или улыбки — чтобы вернуть человеку ощущение, что он не один.

День рождения социальной сети «ВКонтакте»

10 октября 2006 года в Рунете появилась платформа, которая изменила цифровое общение в России — социальная сеть «ВКонтакте». Ее создал Павел Дуров, тогда студент филфака. Проект задумывался как студенческое сообщество, а превратился в крупнейшую социальную сеть Восточной Европы. Здесь выросло целое поколение: первые статусы, переписки до утра, мемы и группы по интересам. За почти два десятилетия «ВКонтакте» стала полноценной цифровой экосистемой.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 10 октября в других странах

Праздник замужних женщин Карва Чаутх — Индия. В этот день замужние женщины с восхода солнца до появления Луны соблюдают строгий пост ради здоровья и долголетия своих мужей. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность. Сегодня Карва Чаутх — не только религиозный, но и культурный праздник: улицы Индии украшаются огнями, женщины делают мехенди (роспись хной по телу), а вечером совершают обряд поклонения, глядя на мужа сквозь сито.

Метрический день — США. Дата, которая напоминает американцам о существовании метрической системы. Ведь страна (вместе с Либерией и Мьянмой), в отличие от большинства государств остального мира, использует имперскую систему мер. Праздник появился в 1970-х, когда в США предпринимались попытки перейти на «метрику», и теперь служит скорее образовательной цели: в школах проводят тематические уроки, рассказывая о том, как метры и граммы изменили торговлю, промышленность и даже кулинарию.

Международный фестиваль джаза — Испания. В Испании 10 октября стартует Международный фестиваль джаза, один из старейших и самых уважаемых в Европе. Его история началась в середине XX века, и с тех пор осень в испанских городах — время саксофонов, импровизаций и живой энергии. На одной сцене выступают легенды и молодые исполнители, а публика слушает музыку, рождающуюся прямо на глазах.

День народного вида песнопения Фалак — Таджикистан. Фалак — древний жанр народного песнопения, название которого переводится как «небосвод» или «вселенная». Этот музыкальный стиль возник в горах Памира и отражает философию таджикского народа с размышлениями о судьбе, любви, тоске и надежде. Праздник появился по указу президента страны, чтобы сохранить уникальное культурное наследие.

Религиозные праздники 10 октября

День памяти преподобного Савватия Соловецкого

10 октября православная церковь вспоминает преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря, великого подвижника XV века. Савватий вместе с Германом Соловецким поселился на пустынном острове в Белом море, где со временем вырос один из самых известных монастырей Русского Севера. Его жизнь — пример духовного мужества и уединения во имя веры: он провел годы в молитве, лишениях и трудах. Память святого чтут не только монахи, но и рыбаки, мореплаватели и жители северных регионов, где Савватий считается покровителем людей, чья жизнь связана с морем.

День памяти священномученика Анфима Иверянина

В этот же день православные христиане чтут память священномученика Анфима Иверянина — епископа, жившего в III веке. Он служил в Никомидии (ныне — территория Турции) и стал одним из первых пастырей, пострадавших за христианскую веру во времена жестоких гонений императора Диоклетиана. По преданию, Анфим не только крестил множество язычников, но и тайно помогал заключенным и беднякам. Его мужество и стойкость сделали его символом верности духовному долгу. В иконописи святого изображают с крестом в руке — знаком победы веры над страхом и смертью.

10 октября Русская православная церковь также чтит память: • память священномученика Димитрия Шишокина, пресвитера;

• память священномучеников Германа (Косолапова), епископа Вольского, и Михаила Платонова, пресвитера;

• память священномученика Феодора Богоявленского, пресвитера;

• память апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины;

• память мученицы Епихарии Римской;

• память преподобного Игнатия Глубокореченского (Каппадокийского);

• память священномученика Анфима Иверянина, митрополита Валашского;

• память Ярослава Владимировича Мудрого.

Народные праздники и приметы 10 октября

Савватий Пчельник

В народном календаре 10 октября отмечают Савватия Пчельника — день, когда крестьяне подводили итоги пчеловодческого сезона и готовили ульи к зиме. Святой Савватий, чью память в этот день чтит церковь, считался покровителем пчел и меда. В старину говорили: «На Савватия пчел в улей — до весны гуляй». Пасечники в этот день убирали остатки сот, утепляли ульи и просили святого сохранить пчелиные семьи до весны. Считалось, что если зима будет мягкой, пчелы дадут богатый мед, а если на Савватия холод и ветер — ждать суровых морозов.

Приметы

Если утром иней — зима будет снежной.

Сильный ветер с юга — к оттепели.

Много паутины в воздухе — осень теплая и затяжная.

Если птицы летят низко — к дождю, высоко — к ясной погоде.

Какие исторические события произошли 10 октября

680 год — состоялась битва при Кербеле, ставшая ключевым событием, после которого ислам разделился на суннитское и шиитское направления.

732 год — у Пуатье войско франков Карла Мартелла остановило арабское наступление, положив конец продвижению мусульман вглубь Европы.

1607 год — взятием Тулы завершилось восстание Ивана Болотникова — одно из крупнейших народных выступлений Смутного времени.

1789 год — во Франции принято решение о национализации церковного имущества — важный шаг Великой французской революции.

1846 год — английский астроном Уильям Лассел открыл Тритон — крупнейший спутник планеты Нептун.

1853 год — в Цюрихе состоялась первая встреча двух великих композиторов — Ференца Листа и Рихарда Вагнера. Она положила начало их долгой дружбе и творческому союзу.

1911 год — в китайском городе Учан вспыхнуло восстание, ставшее началом Синьхайской революции и падения монархии в Китае.

1918 год — в Советской России официально введена новая орфография, упростившая написание многих слов и заложившая основу современного русского языка.

1932 год — в СССР открылась ДнепроГЭС — крупнейшая на тот момент гидроэлектростанция Европы, символ индустриализации страны.

1964 год — в Токио стартовали XVIII Олимпийские игры — первые в истории, проведенные в Азии.

1970 год — Фиджи провозгласили независимость и вошли в Британское Содружество наций.

2006 год — начала работу социальная сеть «ВКонтакте», со временем ставшая крупнейшей интернет-площадкой России и стран СНГ.

Дни рождения и юбилеи 10 октября

В 1684 году родился Жан Антуан Ватто — французский художник, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо, автор знаменитых полотен «Капризница» и «Паломничество на остров Киферу».

В 1731 году родился Генри Кавендиш — английский физик и химик, открывший формулу воды и сумевший вычислить массу Земли задолго до появления современных приборов.

В 1813 году родился Джузеппе Верди — великий итальянский композитор, автор опер «Аида», «Риголетто», «Травиата», чьи мелодии и сегодня звучат в крупнейших театрах мира.

В 1861 году родился Фритьоф Нансен — норвежский полярный исследователь и дипломат, первый, кто пересек Гренландию на лыжах, и лауреат Нобелевской премии мира за выдающуюся гуманитарную деятельность по репатриации военнопленных и беженцев.

В 1863 году родился Владимир Обручев — русский и советский геолог, географ и писатель, автор научно-фантастических романов «Плутония» и «Земля Санникова».

В 1896 году родился Роман Якобсон — выдающийся лингвист, один из основателей структурализма и крупнейший теоретик языкознания XX века.

В 1901 году родился Альберто Джакометти — швейцарский скульптор и живописец, создавший культовые вытянутые фигуры, ставшие символом искусства послевоенной Европы.

В 1917 году родился Телониус Монк — американский джазовый пианист и композитор, один из создателей бибопа, автор легендарной композиции Round Midnight.

В 1930 году родился Гарольд Пинтер — английский драматург, актер и режиссер, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор пьес «Возвращение домой» и «Предатель».

Кто отмечает день рождения

66 лет исполняется Джулии Суини — американской актрисе, комедиантке и сценаристке, прославившейся участием в шоу Saturday Night Live.

56 лет исполняется Филиппу Янковскому — российскому актеру и режиссеру, автору фильмов «В движении» и «Статский советник».

56 лет исполняется Алексею Кравченко — актеру театра и кино, народному артисту России.

54 года исполняется Евгению Кисину — пианисту-виртуозу мирового уровня, одному из самых известных исполнителей классической музыки современности.

51 год исполняется Григорию Антипенко — российскому актеру театра и кино, известному по сериалу «Не родись красивой».

41 год исполняется Павлу Дурову — российскому IT-предпринимателю, создателю социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.