«Здесь людей зверски уничтожают». Как разгорелся самый «замороженный» конфликт в СССР?

Во время похорон погибших в Дубоссарах во время Приднестровского конфликта, 1990 год

2 ноября 1990 года подразделения силовых структур Молдовы пытались взять под контроль приднестровский город Дубоссары и открыли огонь по мирным жителям. Тогда 16 человек получили ранения, трое погибли. Это были первые убитые в приднестровском конфликте, который растянулся на несколько лет. Как удалось остановить кровопролитие и почему точка в споре не поставлена до сих пор — в материале «Газеты.Ru».

«Орды с обрезками арматуры»

Первые волнения в Молдавии начались в перестройку. В 1989-м местные власти взяли курс на сближение с Румынией — Верховный Совет сделал государственным языком молдавский , исключив русский из политической и культурной жизни республики, и утвердил новый флаг, напоминающий триколор страны-соседки.

Многие жители республики расценили это как ущемление прав немолдавского населения. Одними из первых в открытую полемику с властью вступили в Гагаузии.

Еще в 1988 в Комрате (в будущем — столица автономии) открылся дискуссионный клуб Гагауз халкы. Участники — творческая интеллигенция, не только продвигали культуру и обычаи своего народа, но и критиковали националистически настроенные власти.

С 1989-го они стали проводить митинги, требуя сделать вторым официальным языком русский и образовать в составе Молдовы Гагаузскую автономную республику. Очередная демонстрация закончилась тем, что всех участников загнали в милицейский автобус, а затем несколько часов держали в отделе. Это еще больше обострило ситуацию.

В августе 1990 Гагаузия провозгласила свою независимость, а в сентябре этому примеру последовало и Приднестровье , образовав Молдавскую Приднестровскую ССР.

close Пикет рабочих отрядов из Дубоссар на мосту через Днестр, 1990 год Сергей Воронин/ТАСС

Парламент Молдовы объявил вне закона обе самопровозглашенные республики. На активистов возбудили уголовные дела. Как вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов, Кишинев отвергал любые переговоры с Тирасполем и с самого начала пытался подавить непокорных силой.

«В 1990 году власть в Кишиневе официально перешла к Народному фронту, а это авангард националистических сил на тот период. Их поддерживало большинство партийно-хозяйственной номенклатуры молдавской национальности, кроме того, была очень большая прослойка «пассивных», которые позволяли националистам вершить свои действия», — объясняет Сафонов.

22 октября 1990 года на площади в Кишиневе прошел митинг Народного фронта, где всем желающим предложили вступить в добровольческие отряды и идти «на гагаузов». В населенных пунктах новоиспеченной автономии начали готовиться к противостоянию.

«Проселочные дороги были перерезаны траншеями, тяжелая техника перегородила основные трассы. Вооружались всем, чем могли. На всякий случай наполнили бутылки горючей смесью», — вспоминал в мемуарах Михаил Кендигелян, один из основателей автономии, первый председатель парламента Гагаузии.

Утром 25 октября премьер-министр Молдовы Мирча Друк направил в Комрат автобусы добровольцев в сопровождении отрядов вооруженной полиции.

«Орды полупьяных волонтеров, вооруженных обрезками арматуры, в сопровождении 2,5 тыс. вооруженных автоматами полицейских отправились усмирять непокорных гагаузов». Михаил Кендигелян Из книги «Гагаузская Республика. Борьба гагаузов за национальное самоопределение»

Чтобы поддержать гагаузов, Приднестровье послало в Комрат свои рабочие дружины на нескольких десятках автобусов.

На следующий же день, 28 октября, на переговоры прибыл командующий войсками МВД СССР и министр МВД Молдовы. Тогда конфликт удалось сгладить и до прямого столкновения дело не дошло. В обмен на отвод от Комрата части добровольцев, домой отправилась и часть приднестровцев.

«Сбили прикладом и начали кромсать»

Первые жертвы конфликта появились всего несколько дней спустя, в Дубоссарах. В городе, расположенном в центре Приднестровья, было множество крупных предприятий. Отказываясь подчиняться Кишиневу, жители устраивали забастовки и митинги. Они требовали запретить деятельность Народного фронта в Дубоссарах и отправить в отставку судью и прокурора. Около 10:00 утра женщины и ветераны Великой Отечественной войны собрались перед зданием райисполкома, а вскоре к Днестру для подавления протестов прибыли подразделения ОМОНа. Они получили приказ войти в город и помочь блокированным чиновникам и местным органам правопорядка. На мосту, через который и должны были пройти правоохранители, путь тяжелым машинам перегородили мирные жители.

«Выстрелы раздавались из-за шеренги омоновцев. Заграждение было сметено бульдозерами. Меня сбили прикладом и начали кромсать сапогами. Уцелел только потому, что они спешили вперед, да и мне удалось закатиться под машину», — вспоминал участник событий Виктор Гончарук.

Переправиться силовикам не удалось, и они попробовали зайти в город с другой стороны, но и там их уже ждали дубоссарцы. Бойцы ОМОН применили дубинки и слезоточивый газ «черемуха», а затем открыли огонь по протестующим из автоматов. Погибли три человека, еще 16 пострадали. После этого подразделения МВД Молдовы вывели из города.

close Курсанты Высшей школы милиции Кишинева на мосту через Днестр в районе города Дубоссары, 1990 год Сергей Воронин

«Это было не единственное столкновение. Осенью 1991 была еще одна попытка захватить Дубоссары силами полицейских формирований, но по-настоящему вооруженные столкновения, где с обеих сторон применялось легкое стрелковое оружие, начались с развалом Советского союза», — рассказывает Андрей Сафонов.

«Русские, украинцы и молдаване воевать бы не стали»

После августовских событий 1991-го Молдавия объявила о выходе из СССР. К марту 1992 противостояние Кишинева и Тирасполя достигло своего пика, и летом под псевдонимом «полковник Гусев» в Приднестровье отправили генерала Александра Лебедя. К тому моменту за ним закрепилась репутация человека, который «умеет наводить порядок». За его спиной были и подавление волнений в Тбилиси, и усмирение Баку, и путч. Теперь Лебедя назначили новым командующим 14-й армией, штаб которой с 1984 года находился в Тирасполе.

close Генерал-лейтенант Александр Лебедь принимает представителей Приднестровской Молдавской Республики, 1994 год А. Шадрин/РИА Новости

Самая напряженная ситуация в Приднестровье была в Бендерах — в городе шли уличные бои, стояла сгоревшая военная техника, были разбитые окна, витрины, иссечены пулями стены домов. Прямо на дорогах лежали трупы, убрать которые не позволяли снайперы. Город был на грани гуманитарной катастрофы.

Быстро оценив обстановку, Лебедь созвал пресс-конференцию, в которой обратился к Борису Ельцину, лидерам суверенных республик и их народам. Происходящее на границе Приднестровья и Молдовы он назвал не межнациональным конфликтом, а геноцидом.

« Русские, украинцы и молдаване всегда жили между собой в мире и воевать бы не стали. Здесь имеет место геноцид, развернутый против собственного народа. <...> Только с приднестровской стороны количество убитых достигает 650 человек, раненых — до четырех тысяч. Подавляющее большинство — мирное население», — заявил генерал.

Он рассказал про разграбленные фабрики, заводы, поликлиники, школы, выведенное из строя освещение, разрушение телефонной подстанции в городе Бендеры. Вину за это он возложил на правительство Молдавии.

«Я официально докладываю, что здесь, на территории Приднестровья, нет ни посткоммунистического, ни прокоммунистического, ни неокоммунистического, никакого другого режима. Здесь просто живут люди, которых систематически, иезуитски, зверски уничтожают». Из пресс-конференции генерала Александра Лебедя

Он отверг обвинения в том, что своими заявлениями вмешивается в политику. «Я говорю как русский офицер, у которого есть совесть», — подчеркнул Лебедь.

Приднестровский конфликт стал поворотным моментом в его карьере. 19 июня 1992 года военизированные формирования Молдавии начали готовить операцию по взятию под контроль города Бендеры. По приказу Лебедя 14-я армия нанесла удары на упреждение по позициям молдавской армии. С главой Минобороны России Павлом Грачевым свое решение генерал не согласовывал. В тот же день президент России Ельцин позвонил Лебедю и сообщил, что между сторонами начинаются политические переговоры.

close Дети играют на танке, Бендеры, 1992 год Альберт Симановский/ТАСС

Как вспоминали сослуживцы генерала, многие приднестровцы тогда увидели в нем национального героя. В июле в Москве президенты Молдавии и России с участием лидера Тирасполя подписали соглашение о мирном урегулировании , по которому в зону конфликта вошли миротворцы России.

В сентябре 1993 года Лебедя избрали депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской республики от Тирасполя. Он получил 87,5% голосов.

Спустя почти 30 лет в Покровском парке генералу, который помог установить хрупкий мир, открыли памятник. Правда, назвать конфликт разрешенным нельзя до сих пор.

«Конфликт все еще не урегулирован, более того, он остается замороженным, потому что не было принято решение о том, каков статус Приднестровья, каковы взаимоотношения Кишинева и Тирасполя, — говорит политолог Андрей Сафонов. — Нынешнее руководство Молдовы говорит, что надо двигаться в сторону Евросоюза, ну а Приднестровье твердо сделало выбор в пользу независимости и союза с Россией».