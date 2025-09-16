Ресторан или кофейня: как «Лето в Москве» изменило гастрономические привычки горожан

За 12 лет количество ресторанов и кафе в Москве увеличилось более чем в два с половиной раза. Особенно активно новые заведения общепита в городе открываются в последние два года — с началом проведения «Лета в Москве». Как проект меняет столичный гастрорынок и чем полезен бизнесу — в материале «Газеты.Ru».

Из торговых центров — на площади и бульвары

Масштабный проект «Лето в Москве» не только объединяет миллионы горожан и туристов вокруг ярких событий, но и меняет их потребительские привычки. Частью преобразившихся городских пространств становятся современные кофейни, пекарни и кулинарии, а высокий спрос со стороны посетителей стимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

close foto.mos.ru

«Кафе, открытое на время подобных событий, становится постоянной точкой притяжения, а его формат оттачивается в условиях высокого трафика. С помощью тактического урбанизма, арт-павильонов, веранд, нетривиального озеленения они одновременно привлекают внимание как что-то новое и интересное и становятся частью городского ландшафта», — объясняет урбанист Елена Верещагина.

Этот феномен способствовал масштабным изменениям в сознании москвичей.

Как подчеркивает директор Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» Станислав Муханов, горожане оценили комфорт и возможности для отдыха в современной столице, а вместе с тем изменили и свое экономическое поведение.

«Мы — свидетели формирования нового массового тренда в поведении горожан. Если 10–15 лет назад стандартным сценарием выходного дня для семьи был поход в торговый центр, то сегодня благодаря благоустройству города и проектам вроде «Лета в Москве» люди проводят больше времени на улице», — говорит эксперт.

close foto.mos.ru

Лифт для малого бизнеса

В то же время открытые веранды ресторанов, кофейни, фудмаркеты и гастрофестивали создают неповторимую атмосферу, которая привлекает в Москву большое количество туристов. По словам члена московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексея Хижняка, «Лето в Москве» — пример того, как креативный и творческий подход рождает рост спроса и потребления, стимулируя городскую экономику.

Так, по данным столичного Департамента торговли и услуг, в 2010 году в Москве работало более 8,5 тысячи заведений общепита, а сейчас в городе открыто свыше 22,6 тысячи различных ресторанов и кафе.

close foto.mos.ru

При этом с начала января их количество увеличилось почти на 700. Это рекордный прирост сети общественного питания за последние два года.

«Особая ценность проекта «Лето в Москве» заключается в его роли уникального лифта для малого бизнеса. Каждый предприниматель может максимально эффективно использовать летний сезон в столице, привлекать новых клиентов и масштабировать свое дело. Проект выступает в роли мощной маркетинговой площадки, позволяя малым брендам заявить о себе на аудиторию в миллионы человек», — продолжает Алексей Хижняк.

По мнению экспертов, проект стал примером успешной модели партнерства, где город создает условия, а бизнес наполняет их качественными сервисами. При этом новые потребительские привычки москвичей и туристов помогут бизнесу привлечь стабильных клиентов, которые останутся и после завершения сезона.