Опять обман: какие новые мошеннические схемы придумали злоумышленники В РОЦИТ рассказали о новых способах обмана в интернете

Опасные антивирусы

По данным «Лаборатории Касперского», мошенники начали звонить людям, представляясь представителями правоохранительных органов или финансовых организаций. Злоумышленники убеждают человека установить на смартфон различные приложения, в том числе антивирусы.

Если пользователь соглашается, мошенники присылают ему в мессенджер вредоносный APK-файл, который содержит шпионскую программу. С ее помощью преступники получают контроль над устройством человека и похищают персональную информацию. Например, учетные данные пользователя в приложениях онлайн-банков для дальнейшего вывода средств.

Опасные фотографии

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает, что мошенники рассылают в мессенджерах вредоносное ПО под видом фотографий. При этом уточняют у пользователя в сообщении, он ли на фото. Сам файл в формате APK.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» — сообщает в своем Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Опасные советы по безопасности

В Telegram появилась схема мошенничества под видом советов по безопасности. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники создают аккаунты под названием «Советы по безопасности». С их помощью преступники сообщают пользователю о возможной блокировке его учетной записи из-за мошеннических действий.

Чтобы избежать блокировки, злоумышленники предлагают перейти по фишинговой ссылке. Если человек это делает, преступники крадут аккаунт пользователя в мессенджере.

Не стоит забывать, что использование VPN-сервисов повышает риск стать жертвой злоумышленников. Сами сервисы не защищают персональные данные пользователя: происходят либо утечки, либо разработчики подобных программ делятся такой информацией с третьими лицами. Среди последних могут быть злоумышленники.

В связи с этим стоит перейти на отечественные онлайн-платформы, чтобы перестать использовать VPN-сервисы.