Контртеррористическая операция в Ингушетии. Что известно НАК: заблокированные в доме в Ингушетии боевики планировали теракты

Режим КТО введен в городе Карабулак в Ингушетии. По данным НАК, спецназ ФСБ заблокировал в доме группу боевиков, планировавших «резонансные» теракты, – при попытке задержания они открыли огонь по силовикам. Как сообщил Mash Gor, двух боевиков уже ликвидировали, но операция продолжается – всего их может быть до шести человек. После 23.00 мск на месте возобновилась стрельба и прозвучало три взрыва. Жители ближайших домов эвакуированы, никто не пострадал.

В городе Карабулак в Ингушетии проводится контртеррористическая операция, сообщил региональный оперативный штаб. Режим КТО введен на ряде улиц, в частности, на улице Осканова в районе многоквартирных домов.

«Принято решение о проведении с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года контртеррористической операции на территории города Карабулак Республики Ингушетия. Район ограниченный: улица Рабочая, улица Осканова, улица Набережная, улица Джабагиева», — говорится в сообщении штаба.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не допускать хаоса, а также не вмешиваться в действия силовиков.

«Обстановка контролируется», — заверяют в штабе.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил проведение операции. По его данным, в одном из жилых домов в Карабулаке была обнаружена группа «группа бандитов», планирующая «резонансные преступления террористической направленности». Спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) заблокировал боевиков в здании, при попытке задержания они открыли огонь по силовикам. Жители ближайших домов эвакуированы.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы, силовики обстреливали квартиру в одном из домов на улице Осканова, расположенную на третьем этаже. Среди мирных жителей пострадавших нет.

На кадрах, опубликованных RT, слышны выстрелы, заметен также пожар на одном из балконов дома. , в доме скрываются около пяти-шести боевиков. По данным канала, в квартире скрываются около пяти-шести боевиков. О шести преступлниках также сообщили «Известия» — по информации издания, двое из них находятся в международном розыске. ТАСС же пишет об одном разыскиваемом участнике перестрелки.

Telegram-канал Mash Gor сообщил, что двух боевиков уже ликвидировали. При этом источник РИА Новости в силовых структорах заявил, что операция продолжается, «проводятся мероприятия по нейтрализации боевиков».

После 23:00 мск «Известия» сообщили о возобновлении стрельбы, также прозвучало три взрыва. Преступники вооружены большим количеством автоматического оружия и взрывных устройств.

Источник «Известий» также указал, что заблокированные в квартире боевики могут быть связаны с преступной группой из села Зюзиков-Юр, которую силовики пытались задержать еще весной 2023 года. При попытке задержания боевики забаррикадировались в одной из построек и отстреливались. В результате произошедшего погибли трое силовиков, еще восемь пострадали, а нескольким нападавшим удалось скрыться. Управление МВД по Ингушетии тогда объявило в розыск троих человек, чуть позже одного из них нашли мертвым.