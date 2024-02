«Клара встретила жену в содомитском баре». В Duolingo ищут пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом в пресс-службе регулятора сообщили агентству РИА Новости.

Незадолго до сообщений о проверке в Роскомнадзор обратилась сибирская правозащитная группа «Радетель». Активисты призвали заблокировать приложение, так как оно якобы пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Текст обращения «по поводу пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в приложении для изучения иностранных языков» опубликован на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Его авторы заявили, что к ним обратились родители детей, которые раньше учили иностранные языки с помощью приложения.

К тексту обращения прилагались скриншоты с заданиями, «содержащими явную пропаганду гомосексуальных и лесбийских отношений».

Так, фразу «Ben and Peter love each other. They are gay» («Бен и Питер любят друг друга. Они геи») авторы жалобы перевели как «Бен и Питер любят друг друга. Они содомиты». Еще один пример: «Clara met her wife Maria at a lesbian bar». Перевод авторов обращения: «Клара встретила свою жену Марию в содомитском баре».

При этом в Роскомнадзоре заявили, что обращение от организации «Радатель» к ним не поступало. Причину начала проверки в ведомстве не назвали.

Виноват искусственный интеллект?

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя новости о проверке, заявил, что в Duolingo должны «немедленно разобраться с этой неприятной проблемой».

«Надеюсь, что «родитель 1» и «родитель 2» появились в популярном приложении для изучения иностранных языков Duolingo из-за замены квалифицированных переводчиков на ИИ и компания немедленно разберется с этой неприятной проблемой», — написал Хинштейн в Telegram.

Парламентарий добавил, что, если компания не примет меры, Роскомнадзору придется заблокировать это приложение на территории России .

Duolingo — это бесплатная платформа для изучения языков. Месячная пользовательская база сервиса в 2023 году превысила 80 млн человек. Капитализация основанной в США компании приблизилась к $10 млрд.

В январе стало известно, что Duolingo увольняет переводчиков и заменяет их искусственным интеллектом. Ранее менеджмент приложения сообщал, что для создания упражнений используется технология Language Learning Model.

В то же время авторы обращения в Роскомнадзор заявили, что жалобы на ЛГБТ-тематику в упражнениях поступали от пользователей еще три года назад. Так, они ссылаются на пост на «Дзене», датированный 2021 годом. В посте приводится учебный рассказ из Duolingo «Медовый месяц», в котором девушка Люсия и ее новоиспеченная жена едут в аэропорт, чтобы улететь в Мадрид.

Другие бренды и ЛГБТ

На этой неделе сеть магазинов косметики «Лэтуаль» начали закрашивать упаковки продуктов бренда Unicorn Approve. Сотрудники розничной сети получили распоряжение скрыть радужные цвета гривы единорога с помощью черного маркера.

Представитель одного из московских магазинов подтвердил «Осторожно. Новости» эту информацию и рассказал, что распоряжение вышло после признания ЛГБТ экстремистской организацией.

Ранее телеканал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за клипа диджея Regard и группы Years & Years «Hallucination» с мужчинами в бикини. Клип транслировался с возрастным ограничением «16+». Эксперты признали, что ролик должен быть запрещен для детей из-за сцен с «демонстрацией нетрадиционных отношений» — нескольких секунд, посвященных танцу двоих мужчин, якобы выражающему «сексуальное взаимодействие между лицами одного пола». Лейбл VEVO запретил показ клипа в России на видеохостинге YouTube.

В отношении онлайн-кинотеатра «Иви» составили уже четвертый протокол за ЛГБТ-сцены в фильмах без маркировки «18+». Речь идет о картинах «Маленькая Италия», «Доктор «Т» и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие», «Идеальные незнакомцы» и других. В конце января Таганский суд Москвы оштрафовал за ЛГБТ-пропаганду ООО «Рестрим Медиа» (правообладатель видеосервиса Wink) на 2 млн рублей.

«Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и его деятельность запрещена на территории страны постановлением Верховного суда от 30 ноября 2023 года. В тексте судебного решения говорится, что движение было создано в США в 60-х годах XX века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а на территории России оно действует с 1984 года.

Инициатором признания движения экстремистским стало министерство юстиции России, по его оценке, в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Ведомство не уточнило, что именно оно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено.