«Жалобы стали сыпаться отовсюду». Почему россиянам все чаще мерещится ЛГБТ-пропаганда*? Сотрудник Центра «Э» заявил о росте числа жалоб на ЛГБТ-пропаганду

2023 год стал рекордным по числу дел о пропаганде ЛГБТ* в России. Жалоб же, по словам полицейских, еще больше: сотрудникам правоохранительных органов приходится проверять записи школьных праздников и выяснять, зачем аниматоры продают детям игрушки радужной расцветки. Как на Россию повлияло ужесточение законодательства об ЛГБТ и что грозит посягающим на традиционные ценности — разбиралась Газета.Ru.

Нагрузка растет, отчетность страдает

Только за первые полгода 2023-го в России завели 73 дела о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Это в три раза больше, чем за весь 2022 год, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ. А вслед за тем, как в конце 2023-го ВС признал движение экстремистским, поток стал еще больше.

«После ноября все обращения граждан передали нам. Жалобы с просьбой проверить человека на пропаганду стали сыпаться отовсюду», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» сотрудник управления по борьбе с экстремизмом МВД России, известного как Центр «Э», Виктор К. (имя изменено).

В постановлении Верховного суда, которое попало в распоряжение СМИ в январе, говорится, что ЛГБТ-движение «разрушает традиционные ценности семьи и брака» и «причиняет вред нравственному здоровью общества».

К признакам «экстремистской организации» ВС отнес однополые браки, гей-парады и слова-феминитивы.

Впрочем, формулировки законов настолько широкие, что признаки ЛГБТ видятся простым россиянам в самых неожиданных местах. Например, жители Краснодарского края усмотрели гей-пропаганду в школьном празднике, где в роли Снегурочки выступил молодой человек. А в столице пенсионер пожаловался в полицию из-за того, что аниматоры в торговом центре продали детям игрушку радужной расцветки.

В итоге, наравне с расследованием дел о терроризме, полицейским приходится реагировать на откровенные посты звезд в социальных сетях, а также на видеозаписи с концертов и детских утренников. Нагрузка на МВД стала расти, сетует Виктор К. из Центра «Э», но на показателях статистической отчетности это не сказалось: успехи в расследовании административных правонарушений в нее не включаются.

О носках и членах

После «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой внимание борцов с гей-пропагандой обратилось на знаменитостей. Один из ее участников рэпер Vacio (Николай Васильев) был оштрафован на 200 тыс. по ЛГБТ-статье за то, что предстал перед публикой в носке, надетом на половой член.

Солист рок-группы «Щенки» Максим Тесли (Моисеев), повторивший этот перформанс спустя несколько дней, отделался 10 сутками административного ареста за хулиганство. Однако глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что готовит обращение для возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ.

Вообще, история носков на половых органах началась с группы Red Hot Chili Peppers, которая отыграла свой первый полуголый концерт в 1983 году в стенах голливудского стрип-бара. «Со стародавних времен рокеры и панки практиковали раздевание на сцене. Опять же, в музеях стоят обнаженные фигуры людей, и это не считается пропагандой», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат и правозащитник Константин Ерохин.

В прошлом подобные акции, как правило, подпадали только под норму о мелком хулиганстве. Оголение трактовали как «явное неуважение к обществу». За нарушение грозил штраф до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Но даже эта статья часто обходила артистов стороной: например, фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров не раз выступал голым на концертах. Как отметил рэпер Сява, который присутствовал на одном из них и тоже вышел на сцену обнаженным, заплатить штраф пришлось только ему.

Тем не менее в современной России подобные вещи воспринимаются куда более болезненно. «Эпатаж присутствовал всегда, и не думаю, что это вызывало гнев — скорее смех, непонимание или даже интерес, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» доктор психологических наук, декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас. — Фриков всегда критикуют, а рассматривать любят. Но в условиях нестабильности, тревоги, неопределенности людей переполняют эмоции».

Традиции vs. реальность

Ограничения ЛГБТ-пропаганды существуют в России уже не первый год. Сначала локальные акты вводили регионы, а в 2013-м появился первый федеральный запрет — о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Как применялся этот закон? Первое время понимания, как работать с новой статьей, у правоохранителей и судей не было. В 2014 году КС уточнил, что задача закона — лишь оградить ребенка от агрессивного воздействия, которое может подтолкнуть его к нетрадиционным отношениям и помешать создать семью.



Одновременно суд подчеркнул, что гражданам гарантирована свобода выражения взглядов: «Не должно служить препятствием <...> и то обстоятельство, что сама по себе приверженность нетрадиционным сексуальным установкам для многих может выглядеть оскорбительной».



За 2014-2015 годы в России рассмотрели всего 24 дела об ЛГБТ-пропаганде и оштрафовали 10 человек на суммы в 4–5 тыс. рублей. В основном речь шла об участниках пикетов в защиту прав сексменьшинств.

В декабре 2022 года депутаты приняли поправки в КоАП, запретив пропаганду ЛГБТ среди россиян любого возраста. Норма также коснулась сферы искусства: книг, аудиовизуальных сервисов, кино и любых других материалов в сети.

Изменилась и терминология. Так, Роскомнадзор объяснил, что будет считать пропагандой «попытки вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям» и «изменить негативное отношение на положительное».

Штрафы выросли до 200 тыс. рублей, а заводить административные дела стало проще.

«В уголовном праве границы должна определять соответствующая экспертиза: лингвистическая или психолингвистическая, — напомнил «Газете.Ru» адвокат Дмитрий Джулай. — В административном ее не делают, хотя следовало бы. Критерий доказывания в судах низкий, поэтому привлечь к ответственности по подобным делам не составляет труда».

По мнению властей, запрос на ужесточение ЛГБТ-законодательства исходит от самих россиян. «Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», — заявил 12 января спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем социологи и психологи радикального роста консервативных настроений среди россиян не отмечают. «В обществе всегда была более консервативная часть — обычно люди старшего поколения, и те, кому нужно больше свободы самовыражения — более молодые. Их процентное соотношение изменилось не сильно», — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Опрос ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 28 декабря 2023 года, показал, что большинство граждан старше 35 лет выступает за сохранение «традиционных ценностей». При этом половина тех, кому нет 25 лет, напротив, готова не держаться за традиции, если они противоречат современной реальности.