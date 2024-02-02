Без воды и с мухами. Почему шаурма доводит россиян до больницы? В Иркутске госпитализировали более 10 человек после отравления шаурмой

В Иркутске возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в одном из общепитов города. Пострадали по меньшей мере 11 человек. Ранее подобные инциденты фиксировались и в других городах: Москве, Владимире, Братске, Льгове. «Шаурмячные» закрывали, но на их месте быстро появлялись новые. Тема качества фастфуда даже дошла до Госдумы. Что не так с самой популярной уличной едой — в материале «Газеты.Ru».

Странный вкус

2 февраля 11 жителей Ленинского района Иркутска отравились шаурмой. С острой кишечной инфекцией в больницу попали семь человек.

«Состояние у всех стабильное, тяжелых случаев нет. Пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в одном из кафе города», — отчитались в Роспотребнадзоре. Сейчас работа закусочной приостановлена.

В управлении Следственного комитета Иркутской области «Газете.Ru» заявили, что по факту отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники проверяют все точки общественного питания в городе.

Сами жители недоумевают — раньше они покупали шаурму в своем районе без каких-либо последствий. «Мы съели больше половины, остальное выбросили. На вкус показалась странной, было невкусно и очень много масла. Не знаю, что могло стать причиной, до этого готовил сам хозяин и делал неплохо, ели там раза три-четыре», — рассказал один из пострадавших.

Сейчас он и его девушка остаются в инфекционной больнице. У обоих слабость, тошнота, рвота, диарея.

Расследование дела поставили на контроль в региональной прокуратуре.

Сальмонеллы и мухи

Это уже не первое подобное ЧП в Иркутской области. Летом 2023-го в Братске с признаками отравления за медицинской помощью обратились 62 человека. Из них 29 госпитализировали.

По данному факту также возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что жители посещали одно заведение — кафе «Шаурму хочу». Его владельца, местного предпринимателя Артуша Арутюняна, задержали.

Братский городской суд сначала отправил его под домашний арест, а затем заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском от пострадавших. Специалисты отметили, что проверка выявила многочисленные нарушения в работе кафе.

Сырое мясо и яйца хранились вместе с готовой продукцией, овощами и лавашом. Горячей воды и бактерицидного оборудования не было, в зоне готовки летали мухи.

В мазках, которые эксперты взяли у персонала и пострадавших, нашли сальмонеллы. Они же были обнаружены и в шаурме.

Несмотря на это, иск ведомства суд отклонил, так как после начала разбирательства Арутюнян «прекратил деятельность индивидуального предпринимателя».

География пищевых отравлений 7 сентября 2023-го, Льгов. После посещения точки «Шаурма на Гагарина» 22 человек отравились шаурмой. На следующий день одна из госпитализированных, 22-летняя девушка, скончалась от инфекционно-токсического шока.



23 августа 2023-го, Москва. Попробовав шаурму в «Бистро-24», в больницу обратились 53 человека. Роспотребнадзор нашел в заведении «многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.



18 августа 2023-го, Владимир. Медицинская помощь понадобилась более чем 100 местным жителям из-за отравления шаурмой. Причиной стал сальмонеллез. Выяснилось, что мясо в кафе закупали без сопроводительных документов, помещение не обрабатывали от бактерий, технологии приготовления нарушались.



6 июля 2023-го, Магнитогорск. Из-за шаурмы в кафе «Хорошее место» в больницу доставили 25 человек. У всех были признаки острой кишечной инфекции. На предприятии также выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.



8 мая 2023-го, Мелеуз. Купив шаурму в ларьке при торговом центре, на недомогание пожаловались 17 жителей Башкирии. Причиной отравления стала острая кишечная инфекция, которую впоследствии обнаружили у одного из работников киоска.

«Не хотел, чтобы пострадали»

По нескольким уголовным делам о некачественной шаурме подозреваемые все еще ждут приговор. Так, в Курской области до 6 февраля под домашним арестом находятся владелец ларька и двое его родственников, готовивших шаурму. После перекуса в заведении одна девушка скончалась, а еще более 20 попали в больницу.

Сотрудникам заведения предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Им грозит до шести лет лишения свободы.

«Я не хотел, чтобы кто-то пострадал, всегда добросовестно выполнял работу», — говорил на суде хозяин ларька.

По словам местных жителей, раньше на шаурму никто не жаловался, ее охотно покупали, особенно студенты — ларек стоял напротив колледжа. Лишь после громкого скандала, обсуждая истории, многие стали вспоминать, что чувствовали «подозрительный запах».

На фоне массовых отравлений в Госдуме даже предложили ввести федеральный стандарт шаурмы.

«Все точки, где готовят из свежих продуктов без лишних кулинарных выкрутасов, жирных соусов и вредных добавок, нужно отметить специальными наклейками – знаком качества. Чтобы люди знали, где можно поесть быстро и без вреда для здоровья», — говорил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков еще летом 2023-го.

Готовим дома

Дальше заявлений дело пока не продвинулось, поэтому подходить к покупке шаурмы специалисты рекомендуют осторожно, а в идеале — готовить ее самостоятельно.

«Я своим пациентам никогда не запрещаю есть шаурму, если они не добавляют жирные соусы. Шаурма содержит в себе достаточное количество питательных веществ, она насыщена полноценным составом белков, жиров и углеводов (БЖУ). Главное, внимательно подходить к выбору ингредиентов», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог Анастасия Плещева.

При выборе готового продукта нужно в первую очередь обратить внимание на само заведение. Чаще всего к проблемам приводят не только некачественные мясо или овощи, но и нарушение технологии приготовления, и главное, несоблюдение правил личной гигиены поварами.

Это может стать причиной сальмонеллеза, пищевой токсикоинфекции и дизентерии.

«Лучше приобретать шаурму только в официальных точках продажи, стараясь лично на взгляд оценивать санитарное состояние объекта, — объясняет специалист Роспотребнадзора Полина Сорокина. — Как минимум, в павильоне должны быть централизованные или автономные водопровод и канализация, холодильное оборудование для хранения полуфабрикатов».