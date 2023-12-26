Обвинили в халатности. За что задержали мэра Кургана Мэра Кургана Ситникову задержали по делу о пожаре, из-за которого погибли люди

Мэра города Курган Елену Ситникову задержали и обвинили в халатности, повлекшей гибель людей. Весной во время курганских пожаров полностью выгорел микрорайон города Смолино, застроенный частными домами. Погибли шесть человек. Тогда же выяснилось, что курганская администрация накопила более 6 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава города Курган Елена Ситникова задержана, сообщили источники регионального издания «Область 45» и Ura.ru. Мэра задержали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета , которые для этого приехали в Курган из Москвы.

«В администрацию города приехали следователи, Ситникову увезли»,

— рассказал собеседник портала «Область 45».

Telegram-канал 112 указал, что «у чиновницы и в администрации проходят обыски». По словам сотрудников мэрии, накануне, 25 декабря Ситникова была на рабочем месте и подписывала документы. Но утром 26 декабря перестала отвечать на звонки коллег, ее номер был вне зоны доступа.

Источники Ura.ru сообщили, что Ситникову «задержали для дачи показаний». Портал 45.ru пишет, что мэра обвинили в халатности, которая привела к гибели людей (ч.3. ст. 293 УК). Курганский городской суд в качестве меры пресечения запретил ей определенные действия, а именно, встречаться с другими фигурантами дела.

«Область 45» отмечает, что происходящее связано с уголовным делом о весенних пожарах в поселке Смолино, который является микрорайоном Кургана. Поселок в мае сгорел полностью, погибли шесть человек .

Как уточнил Telegram-канал Mash, пострадавшие так и не получили новое жилье от властей. Той же весной выяснилось, что курганская администрация накопила 6187 нарушений пожарной безопасности, но не смогла исправить их в срок даже после резонансных пожаров. Кроме того, Ситникова обещала погорельцам выплаты от 10 до 50 тысяч рублей, но компенсация досталась не всем.

Mash пишет, что у Ситниковой были и другие проблемы. Ее работу неоднократно критиковал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее в декабре администрация Кургана проиграла судебное разбирательство по делу о незаконном сбросе сточных вод в реку Тобол.

49-летняя Ситникова стала мэром Кургана в июле 2021 года. Она дочь известного местного бизнесмена и бывшего депутата Курганской городской думы Вячеслава Тяжельникова. Губернатор области при назначении Ситниковой просил ее убедить жителей Кургана, что их город — «не дырка на земле» и не «исчадие ада», а «реально красивый город, в котором нужно и можно жить».

Как Курган горел весной

В мае пожары бушевали в Курганской области несколько недель. Изначально загорелась сухая трава, ветер раздул пламя, оно перекинулось на лес и поселки.

«Мы стояли и смотрели, как дома сгорали за 20 минут, 15–20 минут, и дома нет. Огонь закручивался вихрями, как торнадо. Мы не понимали, за что хвататься, просто шла стена огня», — вспоминала жительница Смолино Елена.

В итоге несколько сел полностью выгорели, погиб 21 человек . Власти Кургана заявили, что Смолино не будут восстанавливать — микрорайон находится в затопляемой зоне, где последние годы запрещено индивидуальное жилищное строительство. Жителям предложили переселиться в другие части города, обещая помочь с жильем.

В разгуле пожара местные чиновники, среди прочего, винили плотную застройку. В конце 1990-х — начале 2000-х областные СНТ застраивались стихийно и бесконтрольно. Требования пожарной безопасности при этом не учитывались — нет пожарных водоемов, дома стояли вплотную друг к другу, а пожарные машины не могли проехать по узким поселковым дорожкам.