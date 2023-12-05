«Это профанация, но будет весело». Чему реально научат на школьных уроках по управлению дронами? Директор школы беспилотной авиации: в РФ мало учителей для уроков работы с БПЛА

Минпросвещения России планирует ввести в школах урок «Основы безопасности и защиты Родины». На них дети изучат курс о способах применения БПЛА. Но кое-где «беспилотной грамотности» уже учат, и не только в военном ключе. «Газета.Ru» поговорила с экспертами и выяснила, насколько обучение работе с дронами может быть полезно и помогут ли «беспилотные курсы ОБЖ» в реальных боевых условиях.

Беспилотники и просвещение

15 ноября Минпросвещения РФ опубликовало проект приказа, согласно которому в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» включат сведения об общевойсковом бое и способах применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что в рамках предмета ОБЗР школьники узнают о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС». Кроме того, детей в школах будут знакомить с понятиями «воинской обязанности» и военной службы. Ввести ОБЗР в школах планируют со следующего учебного года (2024-2025), с 1 сентября. Изменения в образовательные стандарты планируется принять до 1 марта 2024 года, отмечали в Минпросвещения.

Чтобы освоить базовый курс ОБЗР, российские школьники должны будут знать «основные принципы общевойскового боя и возможности применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способы боевого применения беспилотников».

Поправки, внесенные в федеральный закон «Об образовании» подписал ранее президент РФ Владимир Путин. Согласно одной из них предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) меняется на «Основы безопасности и защиты Родины».

Школьников реально учат применять БПЛА? Или нет?

21 июля зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что с 1 сентября 2023 года школьники должны будут начать учить основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов ответил сенатору, что в программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

21 августа ТАСС со ссылкой на Минпросвещения сообщил, что десяти- и одиннадцатиклассники в рамках занятий по начальной военной подготовке (НВП) будут учиться основам управления и применения БПЛА.

«Модуль №3 «Основы технической подготовки и связи»: иметь представление о способах боевого применения БПЛА и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА», – гласит документ ведомства. Проводить начальную военную подготовку планируется в рамках курса ОБЗР.

На беспилотники выделят деньги из бюджета

17 октября член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова заявила «Парламентской газете», что изучение беспилотников в школах «поспособствует профессиональному самоопределению подростков» и станет «большим плюсом в ранней профориентации».

«Учеников 10–11-х классов научат противодействовать беспилотным летательным аппаратам противника, вести разведку и использовать их на поле боя. <...> Кроме того, мы должны понимать, армия сегодня — это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», — отметила депутат.

Скрозникова отметила, что Минпросвещения также утвердило специальность оператора беспилотных авиационных систем в перечне профессий, которые можно освоить в колледже.

В 2024–2030 годах в России планируют оснастить беспилотными авиационными системами (БАС) и беспилотниками 4872 школы и 370 колледжей. Государство готово выделить регионам субсидии для этого.

В школах уже учат работе с БПЛА?

Между тем в СМИ регулярно с начала 2023 года стали появляться сообщения о планах тех или иных государственных образовательных учреждений открыть школьные курсы подготовки операторов БПЛА — в том числе совместно с компаниями-производителями дронов или частными фирмами, обучающими работе с дронами.

Уже сейчас в России действуют различные курсы для школьников, готовящие их к работе с БПЛА. Как государственные, так и частные.

27 ноября «Вести Воронеж» сообщили, что в областной столице создают кружки на базе ВГТУ, где одни студенты колледжа «учатся управлять беспилотниками», другие «паяют, проводят провода и собирают дроны. В другой части помещения студенты университета изготавливают детали: антенны связи, корпусы, рамы».

Однако именно школьников в Воронеже учить обращению с БПЛА пока не начали, говорится в материале.

«Ребята будут учиться в той же лаборатории, что и студенты, только дроны для них закупили попроще — меньше размером. Собирать и управлять беспилотниками будут и в сельских школах», — отмечается в публикации.

В качестве цели курса заявлена популяризация отрасли БПЛА и подготовка кадров, поскольку сейчас специалисты по дронам «в дефиците». О военном применении дронов в репортаже не говорится, в первую очередь акцент делается на мирном использовании БПЛА — при строительстве и в сельском хозяйстве.

Курс «Юный оператор БПЛА» уже можно освоить в Севастополе — там обучение организовали специалисты местного ДОСААФ. Продолжительность курса — три месяца.

«Ребята у нас работают с опытными инструкторами, хочу добавить, что у нас есть инструкторы, которые имеют опыт в зоне проведения СВО, это военнослужащие, которые учат непосредственно пилотированию, объясняют технику безопасности на полетах. У нас есть дроны, на которых дети могут летать в помещениях, а также в пространстве города», — сообщила председатель Севастопольского отделения ДОСААФ Наталья Шевчук.

Сейчас на курсах учатся 115 детей из разных школ Севастополя. Самым сложным авторы курса называют освоение пилотирования.

Православную школу «ВоZнесение» с уроками пилотирования беспилотников открыли в Краснодарском крае в станице Прочноокопской. Основатель школы, представитель Комиссии по физической культуре и спорту Армавирской епархии, настоятель храма священник Игорь Бирюков рассказал «Ленте.ру», что сейчас открыты два класса, в каждом — от 6 до 8 человек.

Учат в первую очередь пилотированию беспилотников, а также программированию и 3D-дизайну.

«Пока у нас пять ноутбуков для общих занятий и три ноутбука непосредственно для занятий с дронами. Есть и авиапарк дронов. Но наше материально-техническое оснащение будет улучшаться по мере поступления пожертвований», — рассказал отец Игорь. «Беспилотная авиация имеет не только военно-практическое, но и прикладное гражданское применение», — добавил священник.

«С военной точки зрения профанация, но детям будет весело»

Курсы по «беспилотной грамотности» и обучение школьников навыкам работы с БПЛА актуальны как никогда, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Вообще такие курсы очень актуальны, но в первую очередь это, мне кажется — инициатива по ребрендингу существующих уже кружков авиамоделистов. Потому что курсы по работе с [дроном] Mavic там каким-нибудь — они не нужны, каждый человек может научиться этому, как и фотографии, например. Освоить можно интуитивно. Но очень нужны курсы по глубокому изучению БПЛА-технологий. А полетать на квадрокоптерах две недели — с военной точки зрения это будет профанацией. Детям будет весело, конечно. Но в таком случае это будет просто пиар-ход» Арсений Шипеленко командир роты БПЛА отряда «Эспаньола»

По мнению основателя компании-разработчика военных дронов «Стратим» с позывным «Оби-Ван» (имя изменено по просьбе собеседника «Газеты.Ru»), сборке и пилотированию беспилотников в школе нужно учить в обязательном порядке, потому что «сейчас коптер – это новый автомат Калашникова, который в СССР учились собирать на время».

«Но начальная военная подготовка состоит не только из беспилотников — если ее вводить в школах, то надо обучать азам и всех остальных военных дисциплин: медицине, обращению с оружием, топографии, инженерной разведке и т.д. Боец, который умеет только в квадрокоптеры, нашей армии будет не сильно полезен», — считает предприниматель.

Что касается применения БПЛА, то здесь «модой на СВО дело не кончится», отмечает «Оби-Ван».

«Дроны входят в нашу жизнь так же, как когда-то компьютеры, и школьников обучали работе на ЭВМ на уроках информатики, чтобы они могли потом пользоваться ими в жизни. С дронами, или в широком смысле — с роботами, человечество проведет вместе XXI век, и с точки зрения прикладных навыков обучать ребенка робототехнике будет точно полезней, чем давать некоторые другие школьные предметы», — убежден эксперт.

По мнению «Оби-Вана», ребенка точно можно в школе научить работать с дроном на уровне среднего оператора БПЛА в войсках, а дальше уже, если это ему будет нужно и интересно, он повысит свою квалификацию. Главное — это вызвать интерес и вложить в голову и руки базу. «Тут как с велосипедом, когда научился — уже никогда не забудешь», — подытожил основатель компании-разработчика военных дронов.

Денис Кириков, основатель и генеральный директор школы беспилотной авиации UAVProf, в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что беспилотники в школах должны были появиться уже давным-давно.

«Мы ужасно большими шагами догоняем то, что должны были сделать раньше и повсеместно. Беспилотники — начальное робототехническое средство, это очень хорошая визуализация прикладной физики и математики. У ребят сейчас вовлеченность на уроках физики и математики в школах сильно упала. Им нужен какой-то альтернативный предметный ряд, чтобы вовлечь, зажечь — и БПЛА это отлично делают. Причем они не только летающие есть, но и сухопутные, и водные».

По словам Кирикова, беспилотник в целом дает возможность решать задачи разного типа — и программировать, и конструировать, и работать с картами — для перевозки груза или составления маршрута. Эти прикладные свойства БПЛА позволяют школьникам осваивать не только сам беспилотник, но и связанные с ним науки.

По мнению Кирикова, беспилотник в школе изучать на уроках ОБЗР могут все же сугубо как средство наблюдения.

«Я бы рассматривал БПЛА как систему, которая позволяет ребят увлечь прикладными свойствами физики, математики, информатики. И лучше бы его преподавать на уроках географии — учить с его помощью строить карты, заниматься геодезией», — подчеркнул специалист.

По мнению Кирикова, сравнивать БПЛА и автомат — подмена понятий, потому что любой аппарат такого рода представляет собой сложную систему, которой нужно учиться не только управлять, но и производить, чинить и настраивать.

«Говорить о том, что это линейная какая-то задача из серии «собери, разбери, подними, сфотографируй» — это неправильно, невозможно и недопустимо, потому что упускается из виду куча вещей, которая влияет извне на дрон. Мы всегда должны помнить про метеоусловия. Мы опять же должны помнить про картографию. Мы должны помнить про свойства той же радиофизики. Если подходить к вопросу линейно, то мы получим абсолютно неграмотный слой населения, который не будет понимать задачи техники», — подчеркнул Денис Кириков.

Он также напомнил, что беспилотники во всем мире считаются техникой двойного назначения. БПЛА имеют множество областей применения, не только военную, и учить обращению с дронами нужно, придерживаясь всестороннего подхода.

По мнению Кирикова, нужно в первую очередь озаботиться подготовкой грамотных педагогов , которые могут научить школьников работать с дронами.

«Нам необходимо сегодня начать разработку учебных программ по применению беспилотников, начать готовить учителей. У нас нет педагога, который готов сегодня обучать работе с БПЛА. Мы совершаем преступление, мы насыщаем школы дронами, при этом не даем возможности учить с ними работать», — убежден Денис Кириков, — «Заложены ничтожно маленькие деньги на обучение учителей по сравнению с тем, сколько выделяют на закупку дронов для школ. БПЛА уже закупали в школы в регионах, но в итоге они лежат там на полках сломанные мертвым грузом».