«Иное объединение лиц». Канал «Дождь»* повторно признали иноагентом Минюст России внес телеканал «Дождь» в реестр «иноагентов» во второй раз

Телеканал «Дождь» повторно внесли в реестр иноагентов — на этот раз как «иное объединение лиц». ООО «Дождь», изначально добавленное в перечень, из него исключили «в связи с прекращением деятельности в качестве иностранного агента». Также в реестр попали проект помощи российским эмигрантам «Ковчег», его основательница Анастасия Буракова** и социолог Игорь Эйдман***.

Иноагент «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией)

Минюст России повторно внес в реестр иностранных агентов «Телеканал Дождь», сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

\«Телеканал Дождь» является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

По заявлению министерства, телеканал осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил, в том числе, в связи с проведением военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Телеканал уже признавали иноагентом в 2021 году, тогда в реестр было внесено общество с ограниченной ответственностью «Дождь». Теперь же изначальное ООО из перечня удалили «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента», но добавили в него «иное объединение лиц, осуществляющем деятельность под наименованием «Телеканал Дождь».

Нежелательный «Дождь»

В октябре 2022 года Минюст внес в реестр иноагентов основательницу «Дождя» Наталью Синдееву (признана в РФ иностранным агентом). После начала военной операции она организовала работу телеканала в Латвии, где в июне прошлого года он получил лицензию на вещание. Однако в декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Литва и Эстония вынесли аналогичное решение. В декабре 2022 года комиссия по СМИ в Нидерландах сообщила, что «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.

7 августа 2023 года Минюст внес два филиала канала — латвийский SIA TV Rain и нидерландский TVR Studios B.V. в перечень нежелательных организаций. После внесения в реестр телеканал объявил об остановке сбора средств и отмене подписок от россиян. «Дождь» также призвал зрителей не делиться ссылками на их материалы, объяснив это мерами предосторожности.

Буракова и Эйдман

Помимо ООО «Телеканал Дождь» из перечня иноагентов Минюста также исключили региональный благотворительный фонд «Самарская губерния», который признали иноагентом в 2016 году. Исключение также объяснили «прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента».

При этом включили в перечень проект помощи россиянам «Ковчег» и его основательницу Анастасию Буракову (признан в РФ иностранным агентом), а также социолога Игоря Эйдмана (признан в РФ иностранным агентом).

Буракова, по заявлению министерства, принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов, выступала против военной операции России на Украине и распространяла «недостоверную информацию» о решениях властей России. Она в настоящее время проживает за пределами страны, уточнили в Минюсте.

Ее проект «Ковчег» также обвинили в выступлении против военной операции, распространении «недостоверную информацию» о решениях властей России и проведении мероприятий с участием иноагентов. Деятельность проекта координируется общественным движением, ряд соучредителей которого внесены в реестр иностранных агентов.

Эйдман, по утверждению Минюстра, открыто выражал поддержку вооруженным силам Украины, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей, участвовал в создании и распространял материалы иноагентов, сотрудничал с иностранными организациями, а также занимает пост главного редактора издания News World, владелец которого признан юрлицом—иноагентом (ООО «МЕМО»). Он также, как и Буракова, проживает за пределами России.